Ousmane Sonko stoppé et conduit de force chez lui à Cité Keur Gorgui, par les FDS : Mimi Touré condamne L’info est tombée levant un doute sur la disparition du leader du Pastef. Selon les dernières nouvelles, Ousmane Sonko avait été stoppé et conduit de force chez lui à Cité Keur Gorgui par les Forces de Défense et de Sécurité, Réagissant suite à cette décision inattendue, Aminata Mimi Touré condamne cet acte énième jugé liberticide…

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Mai 2023 à 20:29 | | 0 commentaire(s)|

Dans un post, Aminata Touré, l’ancien PM aujourd’hui farouche opposante au troisième Mandat de Macky Sall, « déconseille » cette posture du régime :



« En 2011, malgré notre opposition résolue au Président Abdoulaye Wade, aucune entrave n'a été posée pour empêcher les opposants de circuler dans le pays. La meilleure manière de préserver la paix est de laisser tous les politiciens circuler librement. » A-t-elle conseillé



