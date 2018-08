Ousmane Tanor Dieng, Sg du Ps : « ça me fera du plaisir que Khalifa Sall soit gracié »

Khalifa Sall gracié après l’épuisement de son procès. C’est tout le vœu du Secrétaire général du Parti socialiste. Ousmane Tanor Dieng, dans un entretien qu’il a accordé hier, à Rfi. Il revient sur les rapports toujours, cordiaux qu’il a toujours eus avec le maire de Dakar, exclu du Ps en décembre dernier.



Déclaré récemment qu’il ne serait pas contre une grâce présidentielle pour Khalifa Sall quand la procédure judiciaire sera terminée. Ousmane Tanor Dieng soutient que « Khalifa Sall est quelqu’un avec lequel, j’ai cheminé et nous avons toujours eu de bons rapports. Maintenant, si la procédure judiciaire est terminée, qu’il puisse bénéficier d’une grâce. Non seulement,je ne m’y oppose pas mais, cela me fera plaisir ».

