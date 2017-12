Ousmane Tanor Dieng: « l’Aéroport international Blaise Diagne est un bijou magnifique »

Le président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Ousmane Tanor Dieng est présent ce matin à la cérémonie officielle d'inauguration de l'Aéroport internationale Blaise Diagne. Pour lui, « c’est un honneur et une grande fierté ». Il ajoute : « Je suis content. Avant de venir, je suis passé voir l’aéroport mais c’est un bijou et un bijou magnifique. J’ai vu plusieurs aéroports mais pas comme celui de Blaise Diagne. Il faut saluer le travail qui a été fait. On va bien inaugurer l’aéroport en embarquant ici ».