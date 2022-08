Oussouye : Un corps en état de décomposition avancé, découvert

C'est dans une des forêts du village de Mlomp Haer qu' un corps à été découvert hier à Oussouye.



Ce corps complètement décomposé d'un individu de sexe masculin a fait l'objet de découverte par une fille du village partie à la recherche de fruit sauvage notamment "Les tool". Elle a été impressionnée par la présence massive de vautours aux alentours. Sa curiosité l'a menée à la découverte de ce corps non identifié d'un individu de sexe masculin.

Alertés, les villageois n'ayant pas pu reconnaître la personne ont immédiatement appelé la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, qui sont venus faire le constat et procéder à l'enlèvement du corps.

A signaler que l'année dernière, le même scénario a été noté dans ce département de Oussouye à Édioungou précisément où un corps en décomposition a été aussi découvert.