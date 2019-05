Oustaz Alioune Sall sur Cheikh Béthio Thioune : « La mort n’éponge pas la dette »

Le guide des thiantacounes est décédé ce mardi, à Bordeaux, 24 heures après sa condamnation dans le double meurtre de Bara Sow et Ababacar Diagne. Le tribunal l’avait condamné à 10 ans de travaux forcés et une amende de 100 millions pour chaque famille des deux défunts. Un passif que les héritiers du Cheikh doivent honorer selon la loi musulmane.



Selon Oustaz Alioune Sall , les héritiers du Cheikh (c’est à dire ces fils légitimes) doivent hériter des passifs et des actifs du guide. Le prêcheur précise que la mort n’éponge pas la dette. « Dans la religion musulmane, si un fidèle rend l’âme, avant même son enterrement, on doit demander s’il n’a pas de dette envers quelqu’un. Quel que soit le volume de la dette, l’Islam exige qu’elle soit payée avant de procéder à l’héritage », a t-il fait savoir dans le journal l’Obs.



senenews.com