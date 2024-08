Outrage aux Magistrats au Sénégal : Silence et Impunité Face aux Attaques sur les Réseaux Sociaux Ces derniers temps, les magistrats sénégalais sont devenus les cibles de moqueries et d'insultes sur les réseaux sociaux, un phénomène préoccupant qui semble se généraliser après les décisions prises lors du dernier Conseil de la magistrature. Ces actes ne constituent-ils pas un outrage envers l'autorité judiciaire ? Pourquoi aucune action n'est prise pour protéger ces gardiens de la loi et leur accorder le respect qu'ils méritent ?



Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Août 2024 à 12:39

Le Premier ministre Ousmane Sonko,n'a pas hésité à critiquer publiquement le magistrat Badio Camara, soulevant ainsi des questions sur les limites de la liberté d'expression. Ce type de discours, en plus d'être potentiellement diffamatoire, pourrait être perçu comme une atteinte à l'intégrité et au respect dû à la magistrature. Dans un État de droit, est-il acceptable qu'un haut responsable dénigre publiquement un juge sans en subir les conséquences ? N'est-ce pas là une forme d'outrage envers un magistrat ?



Au-delà des individus, c'est l'institution judiciaire elle-même qui est en jeu. Les partisans du nouveau régime se permettent de ridiculiser des hommes de justice et des forces de l'ordre, sous le prétexte de la liberté d'expression. Mais où s'arrête la démocratie et où commence l'anarchie ? Ce comportement reflète-t-il vraiment les valeurs que ce régime prétend défendre ?



La question reste posée : pourquoi cette tolérance envers ces attaques répétées contre des magistrats ? Les autorités doivent-elles se montrer plus fermes pour assurer le respect et la protection de l'institution judiciaire, pilier de la démocratie ?

