Ouverture de la Cérémonie du Forum des investisseurs en Microfinance, édition 2017 Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action annuel, L’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Sénégal (APSFD-Sénégal,) en partenariat avec le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP), a procédé ce vendredi 08 décembre, à la deuxième édition du Forum des investisseurs en Microfinance, dans un hôtel de la place. « Ce forum dont l’objectif général est de développer et de mettre en évidence toutes les initiatives en cours dans le secteur de la finance inclusive, pour contribuer à l’émergence économique de nos Etats », a été présidée par le Premier Ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.







Ce forum, qui a atteint une haute portée internationale, vise à renforcer la performance des Systèmes Financiers Décentralisés ( SFD) et créer de nouvelles opportunités d’affaires, au profit de tous les acteurs du secteur de la microfinance, avec une forte participation des investisseurs et partenaires techniques financiers internationaux, des Représentants du corps diplomatique, de l’Administration centrale, des Autorités politiques et monétaires, des Institutions financières, des ONG et Projets, de la société civile et des organisations syndicales et paysannes, etc.



Cette importante rencontre qui est inscrite dans l’agenda des conférences internationales de l’Etat du Sénégal, est associé avec l’organisation d’une conférence internationale avec comme thème central : « la finance inclusive : Quelle contribution pour l’émergence économique ?». Ce thème a été choisi eu égard à l’incidence et la portée Socio-économique de la finance inclusive. En effet, il est Aujourd’hui admis que : la mobilisation des ressources locales (épargne, transfert), constitue un nouveau paradigme pour une durabilité du développement: l’inclusion financière des agents économiques productifs accélère l’émergence économique avec un impact positif sur le niveau de vie des populations grâce à une meilleure répartition des retombées de la croissance nationale.



Par ailleurs, ce forum est constitué d'un fort moment de réflexion et d’échanges, pour dégager des solutions durables et efficaces ayant un impact positif à moyen et long termes, en vue d’assurer la viabilité et la stabilité du secteur de la Microfinance afin qu’il renforce davantage son rôle d’acteur majeur de financement de l’économie nationale porteuse de croissance durable.



