Ouvrage sur la vie et l'œuvre du fondateur de la grande lignée Niassene: El Hadji Abdoulaye Niass al Kabir

Dimanche 25 Septembre 2022

Le premier ouvrage sur la Vie et l'œuvre du Fondateur de la Grande Lignée des Niassene : El Hadji Abdoulaye Niass al Kabir. Ceci entre dans le cadre du projet d’écriture de l’histoire de la Fayda Tidjaniyya, initié par le Serviteur de la Oumma, le Khalife de la Fayda Cheikh Mouhamad al Mahi Cheikh Ibrahima Niass.



Cet ouvrage a retracé la vie de l’une des plus grandes personnalités de l’Islam, qui a exercé une grande influence sur des millions d’âmes dans le monde mais pourtant resté inconnu du grand public.



C'est désormais chose du passé, les éminents auteurs Ahmad Boukar Omar Niang et Idrissa Dioum nous servent ici l'histoire authentique du Fondateur.

