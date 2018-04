Ouza Diallo vote Marième Faye Sall, « la plus grande Première dame du Sénégal » de tous les temps

Ouza Diallo, le « révolutionnaire » est assurément tombé sur le charme magnétique de la Première dame Marième Faye Sall qui, selon le père d’Adiouza, a « contribué à changer les mentalités » et « a beaucoup apporté à son mari », Macky Sall.

«J’avais même de recomposer les paroles de la chanson « Président », mais, j’ai finalement renoncé grâce à la Première dame, Marième Faye Sall. Je ne sais pas comment faire avec celle-là. Parce que de, par l’avis et les témoignages des gens que j’ai rencontrés ici et ailleurs dans la diaspora, Madame a contribué à changer les mentalités, elle a beaucoup apporté, surtout à Macky Sall, son mari de Président. Et ce dernier doit le savoir », a encensé Ouza pour parler de la Première dame dans les colonnes du journal « La Cloche », dans sa livraison de ce jeudi 12 avril 2018 lue par Leral.net.



Et l’auteur de l’opus « Président kounali rewmi nekhna daf lay nakh » d’ajouter, quitte à fâcher Feu Colette Senghor, Elizabeth Diouf et Viviane Wade : « Voilà une dame qui ne s’accommode pas de protocole à la toubab. Non, elle est naturellement sénégalaise et, avec fierté, le montre. Voilà pourquoi, elle est à l’aise partout. Je la considère comme la plus grande Première dame du Sénégal. Marième Faye Sall est riche d’elle-même, elle est une aubaine pour le président de la République ». Et venant d’Ouza qu’on connait pour son franc-parler et ses penchants révolutionnaires jamais entamés, c’est un beau compliment pour Marième Faye Sall, qui visiblement, est une femme que les Sénégalais aiment.











Massène DIOP Leral.net

