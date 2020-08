PACASEN: Troisième session du Comité de pilotage stratégique

Monsieur Oumar Guèye, Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires a présidé, ce matin, la réunion du Comité de pilotage stratégique (CPS) du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN). Cette troisième session du CPS a notamment permis d’examiner et de valider les Plans de Travail annuel 2020, des structures parties prenantes.



En effet, conformément aux dispositions contenues dans le document de formulation du PACASEN, le Comité de Pilotage Stratégique se prononce sur les plans de travail annuel des structures parties prenantes, avant toute nouvelle allocation de fonds. Ainsi, sous l’égide du Ministre Oumar Guèye, le CPS qui a l’apanage de valider ou non les plans de travail annuel 2020 des structures parties prenantes, a évalué, sans complaisance, le travail abattu par ces acteurs.



Dans la foulée, le Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires a exhorté les parties prenantes, à faire de la performance leur credo.



« A aucun moment, je ne doute de votre professionnalisme et de votre objectivité à faire convenablement ce travail. Je vous conseille, uniquement, de vous rappeler que la « performance » est le maître mot qui traverse toute la philosophie du PACASEN et que ce vocable doit être votre livre de chevet pour accomplir la tâche attendue de vous », a insisté M. Guèye.



Par ailleurs, le ministre des Collectivités Territoriales a réitéré ses félicitations au DG de l’ADM, Cheikh Issa Sall et à l’ensemble de ses collaborateurs.



« Je ne saurais terminer cette adresse sans réitérer mes félicitations et mes encouragements à Monsieur le Directeur Général de l’Agence de Développement municipal (ADM), qui est l’entité d’exécution du PACASEN. Sont également associés à ces remerciements, ses collaborateurs et toutes celles et tous ceux qui s’investissent pour la réussite du PACASEN et la promotion de nos collectivités territoriales », a-t-il déclaré.



Par sa part, le DG de l’ADM est revenu sur les réalisations, non moins importantes, qui sont à l’actif de cet ambitieux Programme adoubé par les militants acquis à la cause de la décentralisation. « En si peu temps, le PACASEN s’est imposé dans le firmament des politiques publiques en général et plus particulièrement, dans celles du développement local », s’est réjoui le DG Cheikh Issa Sall.



Toutes les structures parties prenantes (DCT, IAL, DSPL, BCL, SF, DCMP, ARMP, DGAT, DEEC, Cour des Comptes, AMS) du PACASEN, ont pris part à cette session.



Le PACASEN qui a pour objectif de soutenir la mise en œuvre de l’Acte III de la Décentralisation, en participant au développement des capacités de gouvernance et de financement des collectivités territoriales (CT), est en phase avec la vision de Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui est d’organiser le pays en « territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable ». Globalement estimé à 130 Milliards de FCFA, le PACASEN est structuré en deux domaines de résultat (DR) suivants :

- Renforcer la viabilité financière des collectivités territoriales

-Améliorer la performance des collectivités territoriales pilotes, dans la gestion des investissements publics, pour la fourniture de services.