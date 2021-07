PCA de Petrosen: La démission de Mary Teuw Niane de son poste, réclamée En déclarant sa candidature à la Mairie de Saint-Louis hors des instances du parti, le ministre Mary Teuw Niane semble nier toute appartenance à la coalition Benno Bokk Yakaar. Aujourd’hui, après plus d’une année d’absence dans sa ville, il peut se permettre de se pavaner pour s’attirer une sympathie qu’il a perdue, en laissant les saint-louisiens face au Covid19.

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 13:31 | | 0 commentaire(s)|

Surement, constate-t-on, la recrudescence de la maladie à laquelle, il fait allusion l’immobilisera encore loin de ces concitoyens qu’il tente de berner avec ses viatiques hypocrites via les réseaux sociaux pour exister.



Il est clair que M. Niane, à travers ses attaques, souhaite avec véhémence son limogeage pour encore jouer à la victime afin d’en tirer un capital sympathie pour espérer gagner le cœur des « domou-ndar » qui ont fini de découvrir sa supercherie politique de recherche de coalition utopique.



« Monsieur Niane, conformément aux principes que vous semblez faire croire aux sénégalais de manière illusoire et en parfaite harmonie avec vos positions actuelles totalement à celles émises quand vous étiez ministre de la République, il serait plus digne et cohérent de rendre le tablier et de vous mettre en ordre de bataille pour conquérir avec honneur la ville de Saint-Louis au lieu d’espérer un indigne limogeage. »



Fort de ce constat, la CREME sollicite du Ministre une certaine hauteur digne de son rang en démissionnant purement et simplement de son poste de PCA de PETROSEN que le Chef de l’Etat a bien voulu lui gratifier par sa confiance et qu’il utilise pour s’attaquer à ses désormais ex-camarades de parti et de coalition.



Soyez digne et respectueux des sénégalais qui vous écoutent chaque jour dénigrer votre bienfaiteur ! « Démissionnez, si vous vous croyez fondamentalement en vos principes ! Sinon, le peuple saura que vous êtes juste ce traitre qui reprend service dans ce qu’il sait faire de mieux : trahir tous ceux qui vous ont permis de gravir des échelons », a conclu Seydina Ababacar Bitèye.



