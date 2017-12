PCCI : Le personnel sans salaire depuis deux mois

Les fêtes de fin d’années s’annoncent compliquées pour le personnel de Pcci, le plus grand Centre d’appels de Dakar. En effet, selon des sources de nettali, depuis deux mois, le personnel n’a pas vu la couleur de l’argent. Comprenez que les employés, qui ont d’énormes charges de travail et des contrats pour le moins précaires, n’ont pas perçu leur salaire. Une situation pour le moins bizarre d’autant que de grosses boites qui louent des services paient régulièrement Pcci. Notamment le géant des Télécoms Orange. Sans oublier Tigo et d’autres gros clients.



Toutes choses qui ont poussé certains à ne plus se rendre à leur lieu de travail. Une mauvaise publicité pour Pcci qui, selon toujours nos interlocuteurs, a tenu une réunion, ce mardi, avec une partie du personnel pour donner l’assurance que les virements seront effectifs avant la fin de la semaine. Attendons de voir !



Seynabou Baldé Nettali.sn –