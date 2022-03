PDS : Ndiogo Dieng vers une destitution pour avoir voté contre Ahmed Aïdara Le comité d’initiative et d’éthique composé des membres des sections du Parti démocratique sénégalais (PDS) et de la fédération départementale de Guédiawaye a destitué le nommé Ndiogo Dieng et proposé son exclusion des instances du parti.

Selon la résolution de retrait de confiance, de destitution et de proposition d’exclusion, il lui est reproché d’avoir « défié le frère Secrétaire Général du PDS, (Abdoulaye Wade), ramé à contre courant à la demande de la base qui a souhaité que les voix de Wallu soient reversées à Yewwi Askan Wi (YAW), et foulé au pied le Communiqué du Parti du 18 février 2022 signé par le frère chargé de la communication, (Mayoro Faye), et la déclaration publique de la coalition Wallu du département en date du mardi 01 mars veille des élections (bureau municipal). »



Réunis en Assemblée générale vendredi, « à l’effet d’examiner la conduite et le comportement de certains conseillers de la Coalition Wallu, lors des élections des adjoints au maire du 17 février 2022 qui s’est poursuivies le 02 mars 2022 à la ville de Guédiawaye », les libéraux « demandent au parti de prononcer son exclusion ».

