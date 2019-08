PDS: la riposte s’organise Le Pds traverse assurément une zone de turbulence. L’installation du nouveau Secrétariat exécutif national (Sen), qui ferait la part belle aux proches Karim Wade, ne passe pas, selon "Les Echos". Le journal révèle que de grosses pointures du parti sous la coupe de l’ex Secrétaire général adjoint et coordonnateur déchu Oumar Sarr et de l'ancien porte-parole, Me Amadou Sall, préparent la riposte. Des rencontres secrètes seraient tenues pour fourbir les armes.

