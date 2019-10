PEKESSE: Le maire se loge au Poste de santé

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019 à 21:29 | | 0 commentaire(s)|



C’est une dénonciation du collectif pour la défense des intérêts de PEKESSE. Ce dernier monte au créneau et porte plainte contre ce qu'il qualifie de dérive de leur maire, Djibril Mbaye.



Et pour cause, ce collectif soutient que le maire et sa famille occupent le Poste de santé de la commune pour en faire un logement, chose que les responsables de ce collectif dénoncent. Ils disent aussi ne pas comprendre comment l'épouse du maire est la sage-femme de ce Poste de santé.



Autre dénonciation de ce collectif, c'est le poste vacant de l'infirmier-chef de poste. Depuis 7 mois, leur Poste de santé est sans ICP (infirmier chef de poste), situation qu'ils imputent à leur maire, qui selon eux est à l'origine de l'affectation de l'ancien ICP pour le simple motif qu'il n'était pas en bons termes avec lui.



Pour apporter des réponses urgentes à ces nombreux problèmes, ce collectif interpelle le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, de qui il exige l'ouverture d'un audit pour tirer au clair la gestion de ce Poste de santé. Le collectif exige aussi la fin des réunions politiques qu'organise le maire au sein de cet établissement sanitaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos