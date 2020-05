PHOTO: Georgina Rodriguez : la chérie de Cristiano Ronaldo affiche ses fesses bombées en string

Entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, c’est l’amour fou. Quatre ans après leur rencontre, les tourtereaux sont fiers d’être à la tête d’une tribu de quatre enfants. Un véritable bonheur que le mannequin d’origine argentine savoure au quotidien. « Je ne peux pas demander plus à la vie. Juste beaucoup de santé pour ma famille et moi […] Merci à mon mari de m’avoir donné la meilleure chose de la vie, nos enfants. Je vous aime », avait-elle écrit en légende d’un adorable portrait de famille, publié à l’occasion de son 26e anniversaire.



Georgina Rodriguez ultra sexy

Lorsqu’elle ne partage des clichés de sa progéniture, Georgina Rodriguez prend plaisir à afficher ses courbes de rêve sur son compte Instagram. Ce vendredi 1er mai, la jeune maman a en mis plein les yeux à ses 17,8 millions d’abonnés, tout en prouvant qu’effectuer des tâches ménagères n’empêchait pas d’être sexy. Vêtue d’un string, la chérie de Cristiano Ronaldo a décidé d’exhiber son fessier rebondi, alors qu’elle étendait son linge propre sur la terrasse de sa luxueuse demeure. « Chiffons à l’air », peut-on lire en légende de sa photo, qui n’a bien évidemment laissé personne indifférent. Sans grande surprise, les internautes ont été plusieurs centaines à commenter cette publication. « Je crois que tu t’es fait voler ton pantalon », a réagi l’un d’eux avec humour. « Avouez que vous rêvez d’étendre votre linge comme ça », a écrit un autre. « Un jour nos femmes feront ce genre de ménage », espère un dernier. Il ne faut pas en demander trop non plus…