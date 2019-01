PHOTO - Sa maîtresse débarque à son mariage... habillée en mariée !

Le jour de son mariage, on atteint un niveau de stress que rien ne peut faire redescendre - ni la moto, ni les animaux de compagnie. Mais, imaginez un peu l'angoisse de voir votre maîtresse se pointer à votre mariage...habillée en mariée. L'angoisse ? Oui, c'est ce qu'on aurait dit aussi. C'est en Afrique du Sud que ce mariage hors du commun a eu lieu : la maîtresse a littéralement interrompu le mariage, sous les yeux ébahis des invités.



Complètement choqué, le marié tente de calmer la situation et surtout de faire sortir sa maîtresse... sans grand succès. C'est ensuite l'une des demoiselles d'honneur qui tente sa chance mais là encore, pas de résultat. De son côté, la mariée reste (étrangement) calme. A sa place, on aurait carrément quitté l'assemblée. Le mariage a-t-il été prononcé ? Mystère !



















Virgin Radio