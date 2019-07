Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici PHOTOS - Céline Dion : Angélique à Paris, avec Gwyneth Paltrow et Louise Bourgoin Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 13:12 | | 0 commentaire(s)|

Valentino a attendu la dernière journée de cette Fashion Week Haute Couture automne-hiver 2019-2020 pour dévoiler sa nouvelle collection. La Maison italienne a invité les spectateurs de son défilé à l'hôtel Salomon de Rothschild. Céline Dion a fait le déplacement...

"Toutes les bonnes choses ont une fin", dit le dicton ! Les amoureux de mode en font la triste expérience avec la fin de la Fashion Week parisienne. Mercredi 3 juillet, Céline Dion a assisté à son quatrième défilé de la semaine, où elle a croisé une Gwyneth Paltrow angélique...



Valentino a attendu la dernière journée de cette Fashion Week Haute Couture automne-hiver 2019-2020 pour dévoiler sa nouvelle collection. Cette saison encore, la maison italienne et son directeur artistique, Pierpaolo Piccioli, ont invité les spectateurs de leur défilé à se rendre à l'hôtel Salomon de Rothschild, dans le 8e arrondissement. Céline Dion a fait le déplacement depuis l'hôtel de Crillon, où elle a posé ses valises.



Sublime en petite robe blanche, l'icône de 51 ans a réalisé une nouvelle (et peut-être dernière) apparition mode réussie ! Accompagnée de son grand ami Pepe Munoz, Céline Dion a croisé d'autres stars au défilé Valentino, à commencer par Gwyneth Paltrow.



Elle aussi vêtue d'une robe blanche, l'actrice de 46 ans avait sorti le grand jeu pour son retour à Paris.









Accueil Envoyer à un ami Partager