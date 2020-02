PHOTOS - Distinction: Amy Sarr Fall honorée par les femmes gendarmes

"Chers amis, nos jeunes femmes gendarmes sont tout simplement exceptionnelles et j'aimerais leur exprimer toute ma reconnaissance pour l'accueil très chaleureux qu'elles m'ont réservée. En effet, elles m'ont fait le grand honneur de me décerner un beau trophée offert par le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, après m'avoir choisi pour animer leur atelier de développement personnel initié par le formidable capitaine Rokhaya Lo, première femme pilote de l'Armée sénégalaise. Je suis admiratif de leur esprit de résilience, d'abnégation et de patriotisme. Merci du fond du cœur mesdames de m'avoir permis de partager avec vous ces moments uniques et émouvants que je n'oublierai jamais. Vous avez mon plus grand respect! Et le meilleur est à venir!", a partagé Amy Sarr Fall sur sa page Facebook consultée par Leral.