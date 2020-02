PHOTOS – L’enfant milliardaire, Temi Otedola, au Sénégal

Temi Otedola, 23 ans, fashionista et fiancée d’un gourou de la musique, a partagé une image taquine d’elle-même, embarquant dans un jet privé pour le Sénégal afin de tourner un film ( CitationTheMovie ), rapporte ghanamma.com, visité jeudi par Senego.



L’héritière milliardaire a légendé l’image avec des mots taquins qui disent «attrape-moi si tu peux», ce qui signifie qu’elle est loin dans la vie. On la voit tout de noir vêtue et prête pour les affaires.



Temi a récemment célébré sa relation de trois ans avec son célèbre petit ami, M. Eazi, ce qui a suscité beaucoup de commentaires et d’applaudissements.



L’icône de la mode Temi Otedola est une blogueuse de mode et une personnalité des médias sociaux qui a atteint la célébrité grâce à son excellent sens de l’habillement et de la garde-robe.



Temi est née au Nigeria le 20 mars 1996, de parents riches, Femi Otedola et Nana Otedola. Son père est PDG de la compagnie pétrolière et gazière Zenon.



La belle Nigériane a commencé son parcours dans l’industrie du divertissement à partir de 2014. Le bon goût en matière de mode a fait d’elle l’une des icônes montantes de l’industrie de la mode.