PRIX WAW KUMBA: Moustapha Sow primé pour son engagement auprès des femmes Moustapha Sow, président de SF GROUP, a été honoré par l’USAID Entrepreneuriat & Investissement et Eckolab à travers le prestigieux prix WAW KUMBA lors de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Cette distinction vise à mettre en avant son implication dans l’autonomisation des femmes, leur formation, leur formalisation de leur activité, leur compétitivité, ainsi que leur contribution au développement du Sénégal.



Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2024 à 01:28 | | 0 commentaire(s)|

À travers l’institution de Microfinance Microsen, une des filiales de SF Group, Moustapha Sow s’est engagé dans le financement des femmes en milieu rural grâce à différentes initiatives notamment :



• Le guichet de financement dédié : conçu pour répondre aux besoins de financement des femmes. Ce guichet facilite l’accès aux ressources financières nécessaires pour leurs projets et activités à des conditions préférentielles



• La formation et renforcement des compétences : Microsen organise des ateliers de formation et des sessions de renforcement des compétences pour les femmes en milieu rural. Ces formations couvrent des sujets tels que l’éducation financière, l’entrepreneuriat et le développement personnel.



• L’accompagnement personnalisé : Les femmes bénéficient d’un accompagnement sur mesure pour développer leurs entreprises. Cela inclut des conseils sur la gestion, la planification stratégique et la croissance de leurs activités.



• Le réseautage et partage de bonnes pratiques : Microsen encourage les femmes à se connecter entre elles et à partager leurs expériences et leurs meilleures pratiques. Des événements de réseautage sont planifiés pour favoriser les échanges et la collaboration.



La collaboration avec USAID Entrepreneuriat & Investissement a permis d’amplifier l’impact des projets et de renforcer la capacité des femmes à contribuer au développement économique du Sénégal.



Près de 2 000 de femmes organisées en groupements issus des régions de Kaolack et Touba ont bénéficié de financement.



Dans la stratégie de Microsen, la cible femme étant un point important, en dehors du guichet de financement dédié, de nombreuses autres entreprises dirigées par des femmes ont pu accéder à des ressources financières pour accroître leurs activités. Cela a entraîné une croissance économique au niveau local dans les secteurs tels que l’agriculture, l’artisanat, le commerce, la transformation des fruits et légumes, la production de céréales locales …



.



En 2024, Microsen ambitionne de renforcer d’avantage cet accompagnement en allouant une enveloppe d’un milliard aux GIE et structures conduites par des femmes, marquant ainsi une avancée significative dans le développement économique du Sénégal et favorisant l’inclusion financière.



À propos de SF GROUP



SF Group est une holding qui investit dans les services financiers, le conseil en gestion, l’hôtellerie, la construction et le secteur de la santé.



Microsen est une filiale du Groupe depuis août 2022.



Les sociétés de SF Group travaillent avec différents types de partenaires, notamment des institutions financières, des gouvernements, des entreprises et des PME.



Détenue majoritairement par SF Group depuis août 2022, Microsen SA est une institution financière créée en 2011 qui a pour mission d’accompagner l’ensemble des acteurs économiques dans le financement de leurs activités et projets en proposant des services financiers agiles et adaptés.



La vision de Microsen SA se traduit par un engagement pour une croissance économique inclusive et un positionnement majeur dans le secteur financier au Sénégal et en Afrique. Elle apporte des solutions innovantes et accessibles aux PME/PMI et dans une dimension plus structurée, aux femmes et aux jeunes.



Microsen SA prône des valeurs fondamentales articulées autour de la satisfaction du client, du respect, de la réactivité, de l’innovation et de l’intégrité.



Notre offre s’appuie sur des partenariats publics/privés solides permettant de proposer une diversité de produits et services financiers à forte valeur ajoutée.



Cette grande ambition est portée par une équipe jeune et dynamique focalisée sur l’atteinte des objectifs par le biais de l’excellence relationnelle.



A propos de USAID Entrepreneuriat & Investissement



L’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID), à travers son activité Entrepreneuriat & Investissement, vise à promouvoir l’entrepreneuriat et l’investissement au Sénégal en collaboration avec les communautés, le gouvernement du Sénégal et le secteur privé, pour accroître de manière inclusive l’accès des entrepreneurs et des entreprises aux services financiers et non financiers, stimuler l’investissement, créer des opportunités d’emploi et enfin favoriser un changement social positif.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook