[PROFIL]: QUI EST CHEIKH TIDIANE COULIBALY, LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA COUR SUPRÊME ? Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mai 2020 à 12:28 | | 0 commentaire(s)| Macky Sall a choisi le juge Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly pour diriger la Cour Suprême, la plus haute instance judiciaire du pays. Il succède à Badio Camara, au poste de Président de la Cour que ce dernier a occupé depuis mars 2015.



Né en 1954 à Sokone, le magistrat est entré en fonction à sa sortie de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) en 1981. Il commence sa carrière à Thiès, où il a été Vice-Président au Tribunal Régional de Grande Instance. Après y avoir servi pendant 4 ans, il est affecté au Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, où il exerce comme Juge-Président de chambre pendant une dizaine d’années. Avant de servir au ministère de la Justice comme Directeur adjoint à la Direction des Affaires civiles et du Sceau dirigée.



Le Juge Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly sera appelé, ensuite, par le ministre d’Etat Abdoulaye Wade, nommé en 1991 dans le gouvernement du Premier ministre Habib Thiam, pour travailler à ses côtés en tant que Directeur de Cabinet. Il quittera le Cabinet de Me Wade moins de deux ans plus tard avant d’être nommé à la Cour d’Appel de Dakar, pour y occuper le poste de Président de la chambre d’Accusation en mars 1993. Il assumera ensuite les charges de Président de chambre à la Cour d’Appel, où il restera jusqu’à la nomination de Mame Madior Boye au poste de Premier ministre du Sénégal en 2001. Elle fera du magistrat Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, son Directeur de Cabinet qui l’accompagnera, à la Primature, dans une mission panafricaine dirigée par Alpha Oumar Konaré dans le cadre de l’Union Africaine.



LE PLUS ANCIEN À LA COUR SUPRÊME



En 2004, le juge Coulibaly a été nommé à la Cour Suprême reconstituée en 2008, pour y diriger successivement la Chambre sociale et la Chambre pénale. Il gravit les échelons, à la Cour Suprême où il sera promu en 2015, Procureur Général.



Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly compte 40 années de carrière dont 16 à la Cour Suprême. Aujourd’hui, il est le plus ancien de la Cour et le plus gradé des magistrats y siégeant. Beaucoup de magistrats et d’auxiliaires de justice reconnaissent en lui, un homme compétent et polyvalent, maîtrisant à la fois le droit civil et ses procédures, le droit pénal et ses procédures mais également, le droit social. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly a l’avantage d’avoir pratiqué pendant longtemps le Siège mais aussi le Parquet, notamment à la Cour Suprême.



Pour avoir servi pendant 16 ans dans cette haute juridiction, en plus d’avoir servi à la défunte Cour de Cassation, le Juge Coulibaly est, sans doute, le mieux indiqué pour occuper les charges de Président de la Cour suprême.



A 66 ans, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly engage une autre dimension de sa riche et brillante carrière.



