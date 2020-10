Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici PROMOTION DE L’EXCELLENCE A MATAM: Dickel Nguébane offre des bourses d’excellence de 05 ans aux bacheliers à SUP'DECO Rédigé par leral.net le Mardi 6 Octobre 2020 à 15:10 | | 0 commentaire(s)| Le généreux donateur n’a pas trop attendu. Soucieux d’un enseignement supérieur de qualité pour les bacheliers de la commune, il a choisi une prestigieuse école, le groupe SUP'DECO qui forme une partie de l’élite de ce pays. Les bacheliers bénéficiaires n’ont plus de soucis à se faire concernant les orientations, Oumar Nguébane, par ce geste, les place sur la rampe d’une éducation de qualité.



Pour lui, la discrétion n’a aucun secret. Adepte du « parler peu et servir beaucoup », Oumar Nguébane est un « artisan du social » qui travaille dans l’ombre pour accompagner les populations de Matam. Son ambition orientée « capital humain », l’a convaincu que le « MATAM ÉMERGENT» se fera avec des jeunes bien formés aux métiers d’avenir et qui collent avec les besoins de la région. Le choix d’accompagner les jeunes bacheliers de Matam de la licence 1 au Master avec des bourses, s’inscrit dans ce cadre.



En tant que premier adjoint au maire, Oumar Nguébane appelé affectueusement Dickel, porte la ville de Matam dans son cœur. Un amour qui se matérialise par ses nombreuses actions au service du développement territorial et de la promotion de la jeunesse.



Grace à sa détermination, beaucoup de jeunes de la commune ont pu accéder à l’emploi. Et aujourd’hui, les retombées sociales sont énormes. Cet engagement au service du social rejoint une mission entrepreneuriale qui a doté la ville de Matam d’infrastructures. C’est grâce à l’adjoint au maire Oumar Nguébane que la commune de Matam dispose aujourd’hui de sa première station d’essence.



La population de Nawel a aussi bénéficié de la générosité de Dickel qui leur a offert des kits solaires. Ces équipements offerts par l’adjoint au maire ont permis aux habitants, d’avoir gratuitement de l’électricité.



Le prochain chantier de l’adjoint au maire concerne aussi l’école. Un ambitieux projet veut doter la connexion gratuite aux différentes écoles de la commune de Matam. Cette innovation sera actée au mois de novembre 2020.



Un projet qui confirme toute l’importance que l’adjoint au maire accorde à l’enseignement et à l’éducation.



Accueil Envoyer à un ami Partager