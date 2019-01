PSG : Idrissa Guèye (Everton) ou l'homme mystère Les discussions autour du milieu d'Everton se sont poursuivies mercredi. Un autre profil, dont l'identité n'est pas connue, est ciblé. Paris a encore une journée...







Marco Silva est un homme de convictions. L'entraîneur portugais d'Everton profite de chacune de ses interventions médiatiques, pour réaffirmer sa position. Et elle est claire. Il ne souhaite pas céder son milieu Idrissa Guèye, sous contrat jusqu'en 2022.



L'ancien Lillois de vingt-neuf ans, qui n'a pas participé au match face à Huddersfield mardi soir (1-0), a été invité par la direction parisienne à mettre de la pression sur ses propres dirigeants. Ce qu'il fait depuis plusieurs heures. Avec des dialogues nourris. Ces derniers ne cèdent pas. L'hypothèse d'une deuxième offre de Paris - la première qui remontait à plusieurs jours était de 25 M€ - a filtré. Elle n'a pas été confirmée. Mais les discussions entre les deux parties se poursuivaient bien mercredi.



Antero Henrique a activé ses réseaux



Le chrono tourne. Et Everton résiste. Comme indiqué dans l'entourage du Sénégalais mardi, difficile d'imaginer que les Toffees cèdent à moins de 35 M€. Une structure d'offre différente avec l'implication d'un joueur n'est pas une hypothèse à écarter.



Fidèle à sa méthodologie et conscient du fait que la seconde partie de saison peut se jouer aujourd'hui, le directeur sportif Antero Henrique a activé ses réseaux ces dernières heures. Aucun nom n'a filtré mais une offre est bien sortie des bureaux parisiens. Dans l'entourage du club, on indiquait mercredi soir qu'il s'agissait d'un nom «pas ronflant» pas encore sorti dans la presse. Que ce soit la piste Guèye ou celle de l'homme mystère, le Portugais du PSG n'a plus que quelques heures pour finaliser.













