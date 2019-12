PSG: La concurrence reprend entre Paredes et Gana Guèye

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019 à 11:47

La concurrence entre l’Argentin Leandro Paredes et Idrissa Gana Guèye devrait aller crescendo au Paris-Saint-Germain au cours des prochaines semaines, avec le regain de forme de l’ancien joueur du Zénith Saint Pétersbourg, transféré en janvier dernier.



Paredes, jugé très décevant la saison dernière à son arrivée au Paris-Saint-Germain pour 47 millions d’euros, avait d’ailleurs été mis sur le marché des transferts pour 20 millions d’euros.



Le recrutement d’Idrissa Gana Guèye, arrivé d’Everton (élite anglaise), devait pallier la difficile adaptation de l’Argentin dont l’arrivée avait été favorisée par l’ancien directeur sportif du PSG le Portugais Antero Henrique qui a finalement quitté le club.



Il y a ensuite que ces derniers temps, la méforme de l’international sénégalais consécutive à ses blessures qui l’ont tenu éloigné des terrains depuis quelques semaines, a coïncidé avec une montée en puissance de l’Argentin qui multiplie les titularisations.

En Ligue 1 contre Montpellier (3-1) et contre Saint-Etienne (4-0), puis contre Galatarasay en Ligue des champions, le milieu de terrain argentin a émerveillé son coach Thomas Tuchel qui n’a pas tari d’éloges pour lui.



« Leandro (Paredes) a saisi l’opportunité de montrer ses qualités. Il donne beaucoup d’intensité à notre jeu. Il a la présence sur les deuxièmes ballons. Il démontre ses capacités avec une excellente mentalité », s’enthousiasme le technicien allemand cité par le quotidien sportif L’Equipe de ce mercredi.



Ce dernier qui avait fait venir Idrissa Gana Guèye en juillet dernier entre autres raisons après les difficultés d’adaptation de l’Argentin, semble de nouveau conquis.



Et avec Paredes, l’ancien entraîneur de Dortmund (élite allemande) parvient à mettre sur pied un 4-4-2 avec toutes ses forces offensives Di Maria-Icardi-Mbappé-Neymar.



Derrière ce quatuor, le duo formé par l’Argentin et le Brésilien Marquinhos, est la nouvelle trouvaille du technicien en lieu et place du 4-3-3 qui avait permis à Idrissa Gana Guèye de devenir indispensable au sein du groupe parisien.



En attendant le retour à la compétition de l’ancien pensionnaire de Diambars, Léandro Paredes a retourné le staff parisien en sa faveur, reste à Idrissa Gana Guèye de se rendre utile pour reprendre sa place au milieu du PSG qui ira défier Dortmund en février prochain pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

