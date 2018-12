PSG a contacté Idrissa Gana Guèye !

Avec la mise à l’écart d’Adrien Rabiot, qui refuse de prolonger son contrat pour partir libre en juin prochain, le quotidien l’Equipe informe que le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain se retrouve encore plus dans l’obligation de recruter dans l’entrejeu à l’occasion du mercato d’hiver.



Pour satisfaire les besoins de l’entraîneur parisien Thomas Tuchel, les dirigeants s’activent et ont déjà contacté Idrissa Gana Guèye.



Le joueur de 29 ans avec 15 matchs cette saison en Premier League, est sur une bonne lancée. Le PSG veut le recruter pour renforcer son milieu de terrain.

