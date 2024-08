Paiement Imminent : La Facture de 6.020.943.259 FCFA CFA pour ECOTRA Attendue Bientôt sous l'ère Diomaye-Sonko

Le paiement tant attendu au profit de l'entreprise ECOTRA est sur le point d'être exécuté. Selon une demande officielle adressée à la présidence, il s'agit du règlement de la première facture, d'un montant de 6.020.943.259 francs CFA, dans le cadre du contrat n°19A/PLA/ABDC/EBD/10/2023 signé avec la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC).

La DGPU a introduit un décompte de 6 milliards de FCFA pour paiement à ECOTRA, correspondant au décompte N° 1 après une avance de démarrage de 9 milliards sur le contrat N° T 3048/23, d'un montant total de 57 milliards TTC. Nous sommes très loin du Jub Jubal Jubaneti. Qui aurait cru que, sous l’ère PASTEF, ces pratiques persisteraient ?



Cette somme représente une avance pour les travaux d'aménagement de voies urbaines, y compris la réalisation de réseaux divers dans l'arrondissement IV du Pôle Urbain de Diamniadio-Phase 02. Le paiement devra être effectué sur le compte bancaire n° SN140xxxxxxxxxxxxxxxxx ouvert dans les livres de FBN Bank Sénégal au nom de l'entreprise ECOTRA.



Le document daté du 31 juillet 2023 précise que ce paiement est crucial pour la poursuite des travaux d'infrastructure dans cette zone stratégique, contribuant ainsi au développement urbain de la région.



L'État du Sénégal s'est endetté à la place d'Abdoulaye Sylla qui devait livrer les chantiers de Diamniadio clé en main ! Trois mois après notification du marché, il n'avait rien livré ! Face à cette situation, la DGPU a été contrainte de recourir à des ententes directes pour plusieurs milliards de francs CFA, afin de ne pas compromettre les échéances des travaux.



SECTION SÉNÉGALAISE DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL



Monsieur Bassirou Gueye

Président de l‘Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC)

Dakar - SÉNÉGAL



Objet : Dénonciation des marchés de travaux conclus entre la DGPU et ECOTRA dans le cadre du Programme d’urgence d’aménagement Intégré de la Voirie Primaire et des Réseaux Divers du Pôle Urbain de Diamniadio (PUI/VRD)



Monsieur Le Président,



Le dossier d’appel d’offres précise au titre des conditions de financement que le candidat doit proposer dans son offre un financement selon les conditions suivantes :



Le taux d’intérêt doit être inférieur ou égal à 6% ;

La durée de remboursement ne doit pas être inférieure à 08 (huit) ans ;

Le différé de remboursement ne doit pas être inférieur à 18 (dix-huit) mois ;

Le délai de mobilisation des financements ne doit pas dépasser 3 (trois) mois à compter de la date de notification de l’attribution provisoire ;

Le remboursement du crédit contracté sera assuré par l’État conformément aux procédures régissant le service de la dette.

Pour réaliser les travaux de VRD, la DGPU a, à la suite de l’appel d’offre n°29/DGPU/2016 du 1er septembre 2016, signé, le 9 mai 2017, avec le groupement ECOTRA-TAUBER, un marché clé en main assorti d’un montage financier. Le groupement s’est engagé à boucler, dans un délai de 3 mois à compter de la notification provisoire, le financement de 140 325 243 002 FCFA TTC nécessaire à la réalisation des infrastructures. La durée d’exécution était de 36 mois.



Cependant, l’État du Sénégal, selon le rapport de la Cour des comptes, a pris l’option d’emprunter entre 2019 et 2021, à la place du groupement ECOTRA-TAUBER, des fonds auprès des bailleurs et partenaires pour la réalisation des travaux. Ainsi, la BOAD, la BID/CEDEAO et la Société générale lui ont respectivement prêté 30 milliards FCFA, 15 milliards FCFA et 101 000 000 d’euros équivalent à 66 milliards FCFA.



Cela montre clairement que le groupement ECOTRA-TAUBER ne devait pas être attributaire du marché des travaux de 140 milliards de FCFA, n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne les modalités de financement des projets.



Bien que le chantier semble être à l'abandon, des décaissements importants, sans rapport avec le niveau d’exécution des travaux, ont été curieusement effectués pour des montants dépassant 140 milliards de francs CFA. De plus, malgré un niveau d’exécution jugé très faible, la DGPU a pris la responsabilité de signer des marchés complémentaires et par entente directe financés par la BOAD et la BIDC pour des montants de 30 milliards de FCFA et 50 milliards de FCFA respectivement.



Ces marchés additionnels, signés entre la DGPU et ECOTRA pour un montant d’environ 80 milliards de FCFA, suscitent des interrogations légitimes, car ils incluent des prestations en partie prévues dans le premier marché de 140 milliards attribué au groupement ECOTRA-TAUBER.



Pour ces différentes raisons d’ordre légal, financier, et éthique, et surtout pour l’impérieuse nécessité d’amorcer un changement radical conformément au Jub, Jubal et Jubanti dans la gestion des biens publics, nous portons à votre haute attention cette lettre de dénonciation pour réclamer une enquête exhaustive afin d’identifier les responsabilités et permettre ainsi un nouveau départ dans la gestion des biens publics.



Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre parfaite considération.



Ibrahima Niang

Membre du conseil d’administration du Forum civil

E-Mail : ibounia@gmail.com ( Les News )



