Paiement anticipé des salaires et des pensions du mois de septembre 2021 à partir de ce jeudi 23 septembre

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Septembre 2021 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

Par ailleurs, souligne le document, la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor a déjà entamé le paiement des pensions, ce mercredi 22 septembre 2021. Le Ministère des Finances et du Budget souhaite une bonne célébration du Magal de Touba ainsi qu’une bonne rentrée des classes à tous.

Adou FAYE





Source : Selon un communiqué du ministère des Finances et du Budget, en application des instructions de Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL, le Ministre des Finances et du Budget M. Abdoulaye Daouda DIALLO a demandé à ses services de procéder au paiement des salaires du mois de septembre 2021 à partir de ce jeudi 23 septembre 2021.Source : https://www.lejecos.com/Paiement-anticipe-des-sala...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos