Paiement des bourses : malaise au sommet de l’Etat

L’affaire Fallou Sène commence à installer un malaise au sommet de l’Etat. Les dernières informations livrées par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sur la procédure enclenchée par son département pour le paiement des bourses, a soulevé l’ire des techniciens du ministère des Finances, qui soupçonnent le ministre Mary Teuw Niane de vouloir se défausser sur eux.



Sur les points évoqués par les services de Mary Teuw Niane, les Finances répondent point par point. D’une part, le ministère de l’Enseignement supérieur a révélé que la direction des bourses a fait un bon d’engagement le 13 avril dernier, mais ils ne disent pas que les actes posés par les administrateurs de crédits n’engagent pas les finances.



« La question qu’il faut se poser, c’est de savoir si la saisie était disponible dans le système intégré et de gestion des finances publiques ».



D’autre part, en publiant le chèque de 5 milliards FCFA pour se dédouaner, le ministère doit dire toute la vérité sur cette affaire. « C’est un bon d’engagement de 6 milliards qui a été fait par la Direction des Bourses, mais curieusement, le ministère de l’Enseignement supérieur a fait deux chèques de 5 milliards FCFA au total pour payer les bourses », secouent les Finances. Et puis ‘’yémoul fofou’’, des cadres de l’administration des Finances pensent que Mary et ses services devaient aller jusqu’au bout de leur logique. « Pourquoi avoir décidé de produire le bon d’engagement, en oubliant délibérément les états de paiement ? »













L’Observateur