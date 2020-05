Paiement des pensions et salaires : Le Ministre des Finances et du Budget annonce son démarrage ce mercredi

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mai 2020 à 14:31 | | 0 commentaire(s)|

Sur instruction du Ministre des Finances et du Budget, M. Abdoulaye Daouda Diallo, les services de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor ont démarré le paiement des pensions le 20 mai 2020 dans la région de Dakar.



Le paiement se poursuivra dans les autres régions, en fonction des délais d’acheminement des bons de pensions par les services de la Poste. Et, le paiement des salaires sera effectué par les services du Trésor à partir du vendredi 22 mai 2020 sur l’étendue du territoire national.



A titre exceptionnel, les guichets du Trésor seront ouverts le jeudi 21 mai 2020 et le samedi 23 de 09 h : 00 min à 13 h : 00 min.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos