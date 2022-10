Paiements numériques: L'écosystème financier mondial s’intensifie avec le partenariat FTX et Visa FTX et Visa, leader mondial des paiements numériques, ont annoncé un partenariat mondial à long terme. Dans le cadre de l'alliance, FTX commencera par proposer des cartes de débit Visa de marque FTX aux clients FTX à l'échelle internationale, en mettant l'accent sur les pays d'Amérique latine, d'Europe et d'Asie dans les phases initiales du déploiement.

"Nous sommes ravis de nous associer à l'un des plus grands réseaux de paiement au monde pour donner à nos utilisateurs la possibilité d'utiliser leur crypto pour financer des achats chez des millions de marchands à travers le monde. Cette carte permet aux utilisateurs d'utiliser leurs soldes cryptographiques FTX 24 heures sur 24, 365 jours par an en toute sécurité et sans frais administratifs ou de traitement", a commenté Sam Bankman-Fried, CEO de FTX.



Les cartes de débit, qui sont directement liées aux comptes FTX d'un utilisateur, sont disponibles aux États-Unis et sont actuellement déployées dans le monde entier dans plus de 40 pays supplémentaires, dont de nombreux en Amérique latine. La prochaine phase du déploiement des cartes de débit Visa de marque FTX est attendue en Europe avant la fin de l'année, avec des lancements régionaux supplémentaires prévus pour 2023.



Ainsi, Visa pense que les monnaies numériques auront un impact durable sur l'avenir des services financiers et des mouvements d'argent. L’idéal est d’avoir plus deflexibilité et de facilité d'utilisation à la façon dont les gens utilisent leur crypto, débloquant ainsi la possibilité d'utiliser un solde crypto pour financer des achats partout où Visa est acceptée.



