Paix en Casamance : Noha Cissé, membre du GRPC insiste sur la nécessité de dialoguer

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juillet 2019 à 22:44 | | 0 commentaire(s)|

Noha Cissé, membre du GRPC craint pour le processus de la paix en Casamance. Il invite les concernés à échanger avec les autorités étatique pour rendre possible ces retrouvailles.



« Notre espoir commence à s’estomper. Il y a beaucoup de contraintes et les signaux sont au rouge. Les évènements de Boffa Boyott en est une illustration et les attaques du pont de Ndiambana pour séparer Oussouye et le reste de Ziguinchor. La 3e chose, c’est l’exploitation du Zircon », a-t-il constaté.



Les choses sont déjà compliquées, précise Noha Cissé qui exige un renforcement du dialogue et de la sécurité pour faciliter le retour de la paix



Leral



