Palais : Ce que Marième Faye Salll a confié à ses enfants

La révélation est d'Ibrahima Faye, frère de la Première dame : Marième Faye appelait ses enfants à se méfier des courtisans du Président Macky Sall.



« Votre épouse a souvent mis en garde vos enfants contre les personnes tentées de s’abandonner à la flagornerie pour les traiter comme des fils de roi ! , a révélé le beau-frère du chef de l’État, dans une tribune-hommage qu’il lui a consacré, après qu’il a renoncé de briguer un troisième mandat consécutif, et reprise par "Source A". Elle leur rappelait souvent les origines modestes de leur papa de président. »



Ibrahima Faye s’est en plus prononcé sur l’influence présumée que sa sœur aurait auprès de Macky Sall. Il dit : « Malgré tous les pouvoirs qu’on lui prêtait dans la gestion de l’État, la Première dame (comme les enfants du reste) se référait et s’en remettait toujours à vous. Jamais d’immixtion dans les affaires de l’État. »











Rewmi