Palais de la République, l’enfer des journalistes

Couvrir une rencontre officielle au palais de la République continue d’être un parcours du combattant pour les journalistes accrédités. Apres une convocation à 11 heures, c’est finalement vers 12 heures passées que les journalistes ont été admis dans l’enceinte, après avoir passé un tour d’horloge au parking.



Une fois à l’intérieur, c’est la station debout pendant une quarantaine de minutes encore, puisque les lieux ne disposent pas de salle de presse et les sièges qui sont sur le préau, sont formellement interdits aux journalistes locaux. C’est dans ces conditions que les présidents sénégalais et capverdien, Macky Sall et Jorge Carlos De Almeida Fonseca, sont venus mettre fin au supplice de leurs « invités » journalistes.











Enquête