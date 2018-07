Palla Diop, coach "Pikine Mbollo" : "Eumeu Sène a toute les qualités pour battre Bombardier"

Palla Diop, coach de Pikine Mbollo proclame Eumeu Sène vainqueur du combat devant l’opposer ce samedi, à Serigne Dia dit Bombardier. A l’en croire dans un entretien accordé à «L’Observateur », le lutteur de Pikine et chef de file de de l’écurie Tay Shinger a tous les atouts devant son adversaire du jour.



« Le talent est inné chez Eumeu Sène. Quand, il s’est révélé dans le monde de la lutte, il était encore très jeune. C’est ce qui explique la longévité de sa carrière. Son talent était évident. Le fait d’être champion d’Afrique en lutte simple est la preuve qu’il est talentueux. Aujourd’hui, tout le monde reconnaît ses qualités. S’il a un peu traîné dans son parcours, c’est parce qu’il alliait lutte simple et lutte avec frappe.



Le manque de récupération a été un handicap pour lui. Heureusement, il a rattrapé le temps perdu. Il a su donner un souffle de jeunesse à sa carrière. Et si on jette un œil sur son palmarès, on se rend compte qu’il a terrassé de grands champions ces dernières années. Quand on terrasse Gris Bordeaux, Balla Gaye, on mérite largement d’affronter le détenteur du titre de roi des arènes. Eumeu a toute les qualités pour battre Bombardier.



Maintenant ce qu’il faut lui souhaiter, c’est qu’il soit au meilleur de sa forme. Pour le reste, il faut lui faire confiance, parce qu’il sait ce qu’il a à faire. J’espère qu’Eumeu va ramener la couronne à Pikine parce que Bombardier l’a chipée à Tyson qui est de Pikine. Qui plus est, ce serait bien qu’il terrasse Bombardier au stade Léopold Sédar Senghor, là où Tyson a perdu le titre ».