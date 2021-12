Panapress : Poursuite de la grève à l’agence panafricaine

Depuis le début de la grève, informe le document, la Direction générale n’a pris aucune initiative allant dans le sens de régler la crise. «En revanche, elle a pris des mesures de rétorsion contre les employés en grève en bloquant leurs mots de passe pour qu’ils n’accèdent plus à la plateforme de l’Agence et gelé leur couverture

médicale. Ainsi, nos familles et nous n’avons plus accès aux médicaments et ne pouvons plus nous soigner dans les structures médicales. A cela s’ajoute les intimidations et menaces de toutes sortes », lit-on dans le document.



«Dans nos démarches nous avons rencontré des députés et un conseiller du président de la République du Sénégal. Nous avons écrit, en fin février dernier, au président de la RD Congo, Felix Tshisekedi, président en exercice de l’Union africaine (UA), au président sénégalais, Macky Sall, au président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mohamat, et au ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mme Aïssata Tall Sall, pour les informer de notre situation, des difficultés financières que l’agence ne cesse de rencontrer depuis 2003, soit trois ans après sa relance, et du manque de perspectives dans nos carrières surtout en termes d’avancement et d’augmentations de salaires », rappelle le Collectif des travailleurs. Ces derniers disent avoir été conviés à une rencontre avec le président de Conseil d’administration qui était venu à Dakar. Au cours de cette rencontre, ajoute le collectif, il nous a fait part de ses ambitions pour l’agence et promis que les arriérés seront «bientôt» épongés, mais sans donner aucune échéance de paiement.



«Malgré les énormes difficultés que nous rencontrons pour entretenir nos familles, assurer la scolarité de nos enfants et faire face à nos charges fixes (loyer, factures d’eau et d’électricité, etc.), nous sommes déterminés à poursuivre cette grève jusqu’à la satisfaction de notre revendication.



Notre grève est largement suivie, en témoigne le nombre des dépêches qui tourne en moyenne autour de 30 par jour alors qu’il avoisinait la centaine. Le fil d’information a ainsi atteint son plus bas niveau historique », note le collectif.

Une bonne partie des employés de l'Agence panafricaine d'information (Panapress) va entamer le 5 décembre sa deuxième année de grève illimitée pour obtenir le paiement de 38 mois d'arriérés dus à tout le personnel qui n'a pas reçu de salaire depuis fin août 2020.

