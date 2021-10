Pandora papers: Des personnalités sénégalaises citées et plusieurs entreprises épinglées Le scandale des Pandora papers qui rend publics les résultats d’enquêtes d’un Consortium de journalistes chevronnés sur des affaires de fraude fiscales, a révélé l’implication d’entreprises de droit sénégalais.

D’après "Libération", les entreprises sénégalaises citées dans cette affaire sont les suivantes: la société Alizé Investment limited dont les bénéficiaires économiques Sandrine Dreyfyus Condé Adésania et Léno Laitan Adésnia possèdent une adresse à Ngor.



Mac Bride Atlantic Limited figure aussi dans le lot. Hussein Jaber et Bassel Jaber, deux hommes d’affaires libanais qui possèdent des entreprises à Dakar, sont cités par l’enquête de « Pandora papers ».



Le Libanais Khalid Addad figure dans les fichiers tout comme la nommée Ndèye Marième Bao qui a un lien avec une institution financière très connue. Amadou Diop, Ibrahima Diop, Mamadou Diop et Aiha Diop sont également cités dans les « Pandora Papers ».



