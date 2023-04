Papa Malick Sow, responsable Apr Thiès-Nord: «Les propos d’Idy sont un chantage politique pour se rapprocher de Sonko»

Responsable Apr à Thiès-Nord, Papa Malick Sow assimile la sortie du leader de Rewmi à une démarche ennuyeuse. Interpellant Idrissa Seck, il lance : «Avec tout le respect que nous vouons à votre parcours politique exceptionnel, qui vous a placé à des stations étatiques enviables, nous restons sur notre faim, devant vos bégaiements devant l'histoire. Vos chocs politiques relèvent souvent, nous semble-t-il, de conflits avec vos mentors ou tuteurs, pour employer une expression horticole. Vous avez peint Me Abdoulaye Wade sous des couleurs les plus sombres et dans des expressions irrévérencieuses. Aujourd'hui, de votre conférence de presse aux allures religieuses, nous ne retenons que des louvoiements pour paralyser l'Apr, la coalition Benno Book Yakaar d'une part; et d'autre part, une volonté de vous servir comme bouclier ou arme de chantage politique, pour votre rapprochement avec Sonko. A suivre votre ligne argumentaire, nous nous interrogeons sur votre stratégie qui vise à jouer au deuxième diviseur du jeu politique».



A la suite cela, mentionne L'As, Papa Malick Sow a appelé les militants et responsables de l’Apr et de Bby à une large mobilisation et une cohésion renforcée, en vue de préparer un congrès d'investiture du candidat de la majorité présidentielle, Macky Sall.