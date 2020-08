Papa Ndiaye, 24 ans de détention: "l'alcool Jakarta est la cause de la criminalité chez les..." "L’alcool vendu sous forme de sachets de 100 francs, les « jakarta » est la principale cause de la criminalité chez les jeunes ", a révélé Papa Ndiaye, libéré après 24 ans de détention.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Août 2020 à 07:55 | | 0 commentaire(s)|

"Les jeunes accusés de meurtres ou d’autres crimes qui m’ont trouvé en prison, y sont à cause de l’alcool. Contrairement à l’imaginaire populaire, c’est moins la cocaïne ou le yamba qui font des dégâts", a-t-il révélé.



"Les jeunes sont en train d’être décimés par les dosettes d’alcool appelées « jakarta ». L’alcool est devenu trop accessible pour les jeunes et sous son emprise, ils commettent l’irréparable. Il faut arrêter la vente de l’alcool « jakarta »", s'est-il plaint.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos