Papa Sow/Ama Baldé : Assane Ndiaye lâché à la dernière minute par Bougane Guèye Dani Lâché à la dernière heure par la Sen TV, qui a été depuis le début du combat, partenaire pour la diffusion et la communication autour de l’affiche Papa Sow-Ama Baldé, Assane Ndiaye est dans la tourmente.

Pour voler à son secours, le GFM n’a pas tardé. Et comme l’explique si bien Bouba Ndour, directeur des programmes de ladite chaîne, « c’est pour saisir une opportunité mais aussi pour livrer aux Sénégalais ce qu’ils ont envie de voir ».



Revenant sur les détails de ce clash au dernier ùoment avec la boîte dirigée par Bougane Guèye Danny, le promoteur Assane Ndiaye de révéler que les termes de l’accord proposés par la Sen TV, allaient exclure tout autre organe de presse.



Sous ce rapport, le promoteur a jugé nécessaire de ne pas plier face à la demande. Et dire qu’une trentaine de millions était proposée à la clef, une fois ledit contrat signé si l’on en croit Assane Ndiaye.



Plus de peur que de mal ! La TFM sauve le combat et sera le partenaire de Baol Production dans cette belle affiche. « En 48 heures, on va essayer de relever le défi », annonce Bouba Ndour.











