Pape Alé Niang, Abdou Karim Guèye et Cheikh Oumar Diagne libérés: Un vent de décrispation souffle Après l’arrestation de Pape Alé Niang et des activistes à savoir Abdou Karim Gueye et Cheikh Oumar Diagne, des professionnels de l’information regroupés dans une structure dénommée Cap (Coordination des associations de presse) et des acteurs de la société civile semblaient en avoir ras-le-bol de la posture adoptée par la justice sénégalaise.

Des manifestations ont été notées ces derniers jours pour alerter le gouvernement afin que ces détenus soient libérés. Ces arrestations ont été évoquées également lors de la rencontre entre le premier ministre, Amadou Ba et des membres de la société civile. Cette dernière avait plaidé la cause du patron de ‘’Dakarmatin’’ ainsi que celui de tous les autres dossiers qu’elle qualifie de politiques comme celui de Karim Xrum Xak et Cheikh Oumar Diagne.



Mais, l’appel qui a été lancé par les manifestants n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Car, le gouvernement a posé un acte fort pour montrer qu’il est dans une dynamique de paix et d’apaisement afin de que la stabilité règne dans ce pays. Le journaliste Pape Alé Niang, après une incarcération en deux étapes qui a débuté le 6 novembre 2022, a bénéficié d’une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire.



Le Gouvernement qui s’était engagé aussi à faire un geste d’apaisement avec les activistes Karim Xrum Xak et Cheikh Oumar Diagne, a tenu ses promesses. Puisque le juge d’instruction a accordé une liberté provisoire aux activistes Abdou Karim Gueye et Cheikh Oumar Diagne. Une annonce faite par leur avocat maître Moussa Sarr.



