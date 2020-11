"Pape Bouba Diop voulait à tout prix rentrer au Sénégal, où il pensait à une solution avec la médecine traditionnelle..."

L'international Sénégalais Pape Bouba Diop a rendu l'âme hier des suites d'une longue maladie. Son frère Alioune Diop, qui s'est entrenu avec nos confrères de "L’observateur", est revenu sur les derniers moments du défunt.



« Il était malade depuis deux ans, mais jeudi dernier, il était vraiment fatigué. Comme on avait convenu qu'il rentre au pays pour essayer le traitement traditionnel, parce que lui-même voulait venir, j'ai appelé El Hadji Diouf, jeudi, vers 20 heures, pour lui en parler. Diouf m'a dit qu'il avait un rendez-vous avec le président de la République et qu'il en profiterait pour lui en parler. Il m'est revenu avec de bonnes nouvelles. Le Président Macky Sall a demandé qu'on se renseigne sur les avions médicalisés.



C'est ainsi que nous avons contacté des compagnies qui en disposent. Samedi passé, Pape Bouba m'a appelé et voulait à tout prix rentrer au Sénégal, où il pensait qu'avec la médecine traditionnel, il y avait une solution. C'est demain lundi (aujourd'hui) que je devais avoir les résultats pour les envoyer à la Présidence. Hélas ! », raconte M. Alioune Diop.