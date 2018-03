Pape Diouf : « Si le Sénégal arrive à se qualifier pour les ¼ de finale du mondial, ce serait un miracle » L’ancien président de l’Olympique de Marseille ne semble pas croire aux chances de l’équipe du Sénégal pour la Coupe du monde qui démarre en juin prochain. Invité du traditionnel ‘’carrefour d’actualité’’ organisé par le Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information, Pape Diouf « continue à croire que la qualification du Sénégal aux quarts de finale de la Coupe du monde 2002, était un miracle ».

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Mars 2018 à 09:07 | | 0 commentaire(s)|

Pour lui, « on rejouerait 10 fois le match France-Sénégal, la France gagnerait 9 fois. Si le Sénégal se qualifie à nouveau pour les quarts de finale, je dirais que le miracle s’est reproduit ». Il estime donc qu’«il ne faut pas penser que ne pas aller en quart de finale serait un échec pour le Sénégal».



Pape Diouf avance aussi qu’il n’y a pas de comparaison possible entre la génération de 2002 et celle d’aujourd’hui. « Il est très difficile aujourd’hui de comparer la génération 2002 et celle d’aujourd’hui. Il faut dire que la génération 2002 avait des jeunes avec une très forte personnalité, tels que El Hadj Diouf, Fadiga, Aliou Cissé et autres. Celle d’aujourd’hui est face à une page blanche, il lui revient d’écrire sa propre histoire. Une chose est sûre, si cette équipe va au-delà des quarts de finale, beaucoup diront qu’elle est plus forte que la génération de 2002. Si elle fait moins, ils diront alors qu’elle est plus faible», a ironisé l’ancien journaliste sportif.



Revenant sur la liste des 30 joueurs appelés par Aliou Cissé pour les matchs amicaux entrant dans le cadre de la préparation du mondial, il dit respecter les choix du coach. «Je suis de ceux qui pensent qu’une grande compétition se gagne avec moins de 20 joueurs. Le plus important dans une sélection, c’est qu’on y retrouve les 18 meilleurs joueurs d’un pays. Je suis certain que si on demandait à chacun de nous faire une liste de joueurs sénégalais pour le Mondial, nos listes auront en commun au moins 18 joueurs se trouvant sur la liste d’Aliou. Je vous mets au défi de me trouver un Sénégalais plus désireux de gagner que Aliou Cissé. Alors laissons-le faire ses choix. Aujourd’hui Aliou est beaucoup plus un garçon à encourager qu’à critiquer».



Interpellé sur le fond de jeu de l’équipe, il affirme que le plus important pour lui, c’est de gagner. « Dans un pays comme le Sénégal, autant gagner et ensuite cherché à plaire. La meilleure manière pour le Sénégal de remporter le Mondial, c’est de gagner tous ses matchs, peu importe la manière», affirme-t-il.



Pape Diouf s’est aussi prononcé sur la polémique autour du salaire du coach sénégalais, qui serait le coach le moins payé du mondial. « Je suis d’accord pour que le salaire de Aliou Cissé soit revu à la hauteur de ses collègues. Je pense sincèrement qu’il le mérite. Je fais partie de ceux qui ont cautionné son arrivée à la tête de la sélection du Sénégal. Car c’est un garçon sérieux, très professionnel et talentueux et qui a aussi la formation qu’il faut pour occuper le poste. Il n’a rien à envier à ces pairs africains ou européennes. La preuve, c’est avec lui que nous avons connu un parcours sans défaite lors d’une compétition officielle africaine», a rappelé Pape Diouf.



Par rapport au drame de Demba diop et la réinsertion de l’équipe de Ouakame à la ligue, Pape Diouf a affirmé que : « je trouve que la réintégration de Ouakam à la ligue est juste. Car le stade où s’est produit le drame n’est pas un stade qui est sous la responsabilité des dirigeants de l’équipe de Ouakam, on ne peut donc leur attribuer l’entière responsabilité de ce drame. D’ailleurs, j’avais trouvé très injuste la sanction qui leur avait été infligée».



A la question de savoir s’il s’intéresse à la politique, le marseillais d’origine sénégalaise a affirmé : « la politique ne m’a jamais passionné. Elle ne m’intéresse que sous son angle sociologique ».











Senenews

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook