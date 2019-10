Pape Diouf réussit son nouveau départ avec «Paris-Dakar» (Clip officiel)

Rédigé par Mamadou Mangane le 25 Octobre 2019 à 14:54

Paris Dakar, un titre rempli d’émotion qui raconte une belle histoire. Traduit en image, ce beau clip lance le nouveau départ de Pape Diouf.

Pour l’artiste, ce morceau est un voyage entre tradition et modernité, un mélange de style et de sonorités, de français et de wolof pour rendre hommage aux deux capitales qu’il affectionne, le tout sublimé par sa douce voix.