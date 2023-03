Pape Ndiaye envoyé en prison: Six chefs d’accusation retenus contre le journaliste de Walf

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mars 2023 à 21:20

Le journaliste de Walf, Pape Ndiaye a été inculpé et placé sous mandat de dépôt après avoir été entendu en début de soirée par le juge d'instruction, chargé du 2eme cabinet.



D’après son avocat, Me Moussa Sarr, les charges retenues contre lui sont : provocation d'un attroupement, outrage à magistrat, intimidation et représailles contre membre de la justice, discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel, diffusion de fausses nouvelles, mise en danger de la vie d'autrui.



Ousmane Wade