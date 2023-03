Pape Ndiaye sera déféré lundi

Pape Ndiaye, journaliste et chroniqueur judiciaire à Walf a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrat.



Le journaliste était convoqué ce vendredi 03 mars à la Sûreté urbaine. Pape Ndiaye devait éclairer les propos tenus à Walf Tv sur l’affaire Sweet Beauty. Il faisait part d’un réquisitoire définitif de non-lieu des 19 substituts du procureur. Un réquisitoire non respecté par le procureur de la République



Il sera déféré lundi prochain au parquet. Et il risque le mandat de dépôt, renseigne Rewmi.