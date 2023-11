Pape Sagna Mbaye annonce la reprise prochaine des rotations du navire Aline Sitoé Diatta

Le ministre des pêches et de l’économie maritime, Pape Sagna Mbaye, a annoncé la reprise prochaine des rotations du navire Aline Sitoé Diatta qui assure la liaison Dakar-Ziguinchor. “Sur instruction du Président de la République, mon département et les ministères concernés sont en train de prendre les dispositions nécessaires pour cette reprise”, a indiqué le ministre, lors de l’examen à l’Assemblée du budget de son département, sans préciser de date, informe Seneweb.



Les rotations du navire Aline Sitoé Diatta ont été suspendues après les troubles politiques du mois de juin. Cette suspension “était liée à des raisons d’ordre sécuritaire”, a rappelé le ministre à l’hémicycle.



Celui-ci a précisé que la “mise en circulation est envisageable dans la mesure où toutes les menaces sont dissipées”. Il a, par ailleurs, indiqué que malgré cet arrêt, les emplois ont été conservés grâce au soutien du Ministère des Finances et du Budget.

Avec Rewmi