Paquets de sucre à l’effigie de Sonko: Bassirou Diomaye Faye explique

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrant des paquets de sucre, destinés à des actions de bienfaisance, sur lesquels sont plaquées des photos d’Ousmane Sonko, le leader de Pastef/Les Patriotes, malheureux candidat à la dernière présidentielle du 24 février 2019 suscitent le débat sur le net.



Contacté par Les Echos, le coordonnateur des cadres patriotes de PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, a expliqué qu’il ne s’agit pas d'une décision du parti.



« Il s’agit d’initiative de militants, qui sans doute, cherchaient à bien faire à travers ce geste. Si vous voyez les images publiées, vous verrez qu’il s’agit de flyers déjà confectionnés, qui sont mis sur les paquets de sucre et non des paquets de sucre à l’effigie d’Ousmane Sonko. D’ailleurs, nous n’avons pas les moyens pour cela », a tenu à préciser le responsable.



Avant d’ajouter que la ligne du parti ne saurait changer vis-à-vis de cette question. S’il en est ainsi, c’est que, rappelle-t-il, eux -mêmes du PASTEF, ont eu à dénoncer des actes similaires, quand des responsables d’autres partis avaient fait de même.



« Les responsables du parti prendront contact avec les frères concernés, si cela est avéré. Nous leur expliquerons calmement et fraternellement la conduite à tenir et la prudence qui s’impose. En attendant, notre position de principe sur cette pratique reste inchangée. De quelque bord qu’elle soit », a-t-il dit un peu plus tôt sur internet.

