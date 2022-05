Parainages à Podor: Abdoulaye Daouda Diallo confirme son leadership

Abdoulaye Daouda Diallo, coordinateur départemental de Podor a déposé par le biais du président de Conseil départemental, Mamoudou Dia, un dernier lot de 17303 parrains. Ce chiffre, ajouté au premier lot de 73320 donne un total de 90 623 parrains à la coalition Benno Bokk Yaakaar.



Ce chiffre record, précise-t-on, est le fruit du travail de tous les responsables du département en l'occurrence les maires et les jeunes.



Ainsi, Mamoudou Dia, félicité par ses camarades, dit-on, a piloté les activités du parrainage du début à la fin et le tout en parfaite coordination avec le Ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo.