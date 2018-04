Paralysie du fonctionnement de la Justice: le SYTJUST remet ça, jeudi et vendredi

Le secteur de la Justice va encore être paralysé. Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjus) lance en effet, son troisième plan d’action à partir d’aujourd’hui.



Ayé Boun Abdellah Diop et ses collègues ont décrété 48 heures aujourd’hui et demain, sur toute l’entendue du territoire nationale. Avec ce mot d’ordre, le Sytjus proteste « contre le dilatoire et le manque d’attention affiché par le gouvernement par rapport à ses revendications ».



Selon le Sytjus, « à ce jour, le gouvernement n’a posé aucun acte conséquent dans le sens de résoudre la crise qui couve dans le service public de la justice ». Et, « le mutisme total constaté du côté du gouvernement, renforce les travailleurs de la justice dans leur forte conviction de lutter davantage pour une prise en charge adéquat de leurs légitimes revendications, qu’ils ont valablement formulées depuis des années sans aucune satisfaction ».

